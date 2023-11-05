الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أوسوريو
أوسوريو

 استقرّ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب علي إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ويتجه مجلس الإدارة إلى توجيه الشكر لخوان كارلوس أوسوريو على الفترة الماضية التي قضاها رفقة الفريق الأول.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن الزمالك قرر إسناد مهمة قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت في لقاء بيراميدز إلى معتمد جمال.

وتلقى الزمالك، الهزيمة الثانية علي التوالي؛ بالخسارة من فريق زد 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة؛ ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

الزمالك رحيل أوسوريو مجلس إدارة نادي الزمالك معتمد جمال بيراميدز

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