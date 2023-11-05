كل ما تريد معرفته عن مشروع مونوريل القاهرة

يعد مشروع المونوريل من أهم مشروعات النقل في الجمهورية الجديدة وشهد د.مصطفى مدبولى اليوم إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات وزارة النقل، وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات منها الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" وتشغيل مركز التحكم لخط بنى سويف أسيوط.

مونوريل القاهرة

مونوريل القاهرة الكبرى هو عبارة عن خطين لقطار كهربائي أحادي الخط لنقل الأفراد قيد الإنشاء في القاهرة الكبرى في مصر، وأحد الخطين هو خط مونوريل شرق النيل (مونوريل العاصمة الإدارية) والآخر خط مونوريل غرب النيل مونوريل السادس من أكتوبر.

ويعتبر مشروع المونوريل أحد عناصر منظومة النقل النظيف باستخدام الطاقة الكهربائية في مصر التي تتكون من (ترام الإسكندرية، مترو الإسكندرية، مترو القاهرة، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع، الأتوبيس الترددي BRT).

خطوط المونوريل

مونوريل شرق النيل أو مونوريل العاصمة الإدارية يبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر بالعاصمة القاهرة وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، في رحلة ستستغرق 60 دقيقة، من المتوقع أن يعمل على الخط 40 قطارًا ويضم 22 محطة للركاب وهي هشام برك، جامعة الأزهر، الحي السابع ،مسجد المشير، شارع التسعين، المستشفى الجوي، جامعة المستقبل، الدائري الاقليمي، مسجد الفتاح العليم ، والعاصمة الإدارية ، الحي الحكومي، وحي السفارات .

ومونوريل غرب النيل أو مونوريل السادس من أكتوبر يربط بين مدينة السادس من أكتوبر الجديدة ومدينة الجيزة، ويصل طوله إلى 42 كم، وستستغرق الرحلة حوالي 50 دقيقة.

ويضم محطات أكتوبر الجديدة ، والمنطقة الصناعية ، والسادات ، وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وجامعة النيل، وبشتيل ، ووادي النيل، والطريق الدائري وهايبر وان والمنصورية والمريوطية.