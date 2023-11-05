الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خارجية لبنان: سنقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن الضربة الإسرائيلية على جنوب البلاد

عبد الله بوحبيب عقد
عبد الله بوحبيب عقد

قال عبدالله بوحبيب عقد، وزير خارجية لبنان: "سنقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن الضربة الإسرائيلية على جنوب البلاد"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جانبه، أكد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، أن استشهاد 4 أشخاص في الجنوب جريمة نكراء ارتكبتها إسرائيل، وذلك تعليقا على استهداف إسرائيل أسرة صحفي واستشهاد 4 أفراد مدنيين، في جنوب لبنان.

فيما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد سنجاب، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك ردًا على إسرائيل بعد عملية قصف سيارة كانت تقل مدنيين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد صحفي وأسرته منهم 3 أطفال، حسبما وصف مراسل القناة.
 

لبنان خارجية لبنان ميقاتي جنوب لبنان إسرائيل

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