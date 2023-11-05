"تموين أسيوط" تتمكن من ضبط 8800 علبة سجائر وتحرير 35 محضرًا تموينيًا

شنت مديرية التموين بأسيوط حملة موسعة استهدفت خلالها مراكز القوصية وأبوتيج وصدفا وديروط، وتمكنت من ضبط 8800 علبة سجائر تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، وضبط 2000 كيلو ملح خشن غير صالح للاستخدام الآدمي، وتحرير 35 محضر تمويني.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية.

تم القيام بعدة حملات شملت عددا من المراكز برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وإدارة تموين القوصية وأبوتيج وصدفا وديروط.

الحملات تجوب المراكز والقري لضبط المخالفين

وتم ضبط بمركز القوصية عدد 7000 عليه سجائر كليوباترا قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء.

وفي مركز أبوتيج تم ضبط 1800 علبة سجائر كليوباترا قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط احد المخازن غير المرخصة بداخله 2000 كيلو ملح خشن غير صالح للاستخدام الآدمي.

وفي مركز صدفا تم تحرير 14 تقرير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن.

وفي مركز ديروط تم تحرير ٢١ تقرير إثبات حالة للمخابز لإنتاج ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم وجود لوحة إعلانية.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كان قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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