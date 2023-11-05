باحث فى الشأن الإسرائيلى: تصريحات وزير تراث الاحتلال ليست "ذلة لسان"

أكد الدكتور عصمت منصور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، من رام الله، أن تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو الذي لوح بأن إسرائيل يمكن أن تستخدم السلاح النووي في غزة، ليست "ذلة لسان" كما ادعت حكومة نتنياهو.

وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن تصريح الوزير الإسرائيلي يعبر عن تفكير حكومة نتنياهو في إبادة الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور عصمت منصور إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي وقع بلسانه عما يدور داخل غرفة حكومة نتنياهو وما يدور برأسه لتنفيذ مخططات دولة الكيان الصهيوني المحتل.

قصف غزة بالقنابل النووية:

وكان وزير التراث الإسرائيلي أعلن عن أن قصف غزة بالقنابل النووية خيار مطروح، الأمر الذي دفع حكومة نتنياهو بوقف الوزير من حضور الاجتماعات الحكومية.