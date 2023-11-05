الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الغربية: مستمرون في التصدي لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية

أحمد عطا
أحمد عطا

استمرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة الغربية، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، بفضل التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بحزم، وتعكس التزام السلطات المحلية بحماية هذا الملف الحيوي.

ونفذت الجهات التنفيذية في محافظة الغربية، حملات مكثفة خلال الفترة المشار إليها للحفاظ على مساحات الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها، وتم التركيز بشكل خاص على إزالة التعديات في المهد، وتمت إزالة ما يقرب من 2500 حالة تعدي في قرى ومدن المحافظة. تم أيضًا رصد وإيقاف 200 حالة مخالفة بناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات.

وأكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظة الغربية، أهمية متابعة أية تغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تم أيضًا التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية مخالفات في مجال البناء.

وأكد عطا، أن هذه الجهود الحثيثة لمحافظة الغربية، تعكس التزامها بحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على استدامة القطاع الزراعي المهم، حيث تسهم إزالة التعديات ومكافحة البناء غير المشروع في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي، ويُشجع الأهالي والمجتمع المحلي على التعاون مع السلطات المحلية والإبلاغ عن أي حالات تعديات مشتبهة، للحفاظ على الأراضي الزراعية والموروث الزراعي في المحافظة.

ويعكس تصريح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظة الغربية، لـ “الدستور”، التركيز على الاستمرارية في المتابعة والتصدي لأي تعديات جديدة فورًا، كما أكد عطا، أن السلطات المحلية ستبقي على أهبة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين لتحقيق الردع ومنع تكرار هذه المخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تعد جزءًا هامًا من الجهود الرامية للحفاظ على الثروة الزراعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتساهم هذه الحملات في الحفاظ على الأراضي الزراعية كمورد استراتيجي وضمان توفر الغذاء الآمن والمستدام، تستدعي هذه الجهود دعمًا متواصلًا من قبل المجتمع والجهات المعنية لضمان حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على المستقبل الزراعي للمحافظة.

وتستمر الحملات القوية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة الغربية، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والجهات التنفيذية والأمنية، ويتم التعامل بحزم وعزم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات في المستقبل.

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