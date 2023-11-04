إزالة 7 حالات بناء مخالف بمركز المحلة فى الغربية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنه تم اليوم إزالة 7 حالات تعد بمركز المحلة بمساحة 17 قيراط و12 سهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتضمنت الأعمال إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن مبنى بلوك بمساحة 4 و16 سهم وبناء بالبلوك بمساحة 11 سهم وسور حول قطعة أرض بمساحة 7 قيراط و18 سهم وجمالون صاج بمساحة 2 قيراط.

وأضاف أنه تم إزالة بلوك بمساحة 1 قيراط بصفط تراب ومبنى بلوك بمساحة 15 سهم بالشهيدى وبناء بالبلوك بمساحة 1 قيراط بنمرة البصل.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



محافظة الغربية تضرب بيد من حديد لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية

وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.