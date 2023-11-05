وزير البترول يشدد على أهمية الاستدامة في صناعة البترول والغاز في مصر

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر أهمية تحقيق الاستدامة وتنفيذ استراتيجية إزالة الكربون في صناعة البترول والغاز.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر "تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز"، حيث تناول مختلف جوانب هذه الرؤية والجهود المبذولة لتحقيقها.

تطورات صناعة البترول والغاز

في سياق تطورات صناعة البترول والغاز على مر السنوات الأخيرة، أشار المهندس طارق الملا إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة نتيجة للأحداث الجيوسياسية وتأثير جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، تميزت مصر بتحقيق نجاحات مهمة في هذا المجال بسرعة، وذلك بفضل التعاون مع شركائها.

رؤية التطوير والتحديث

بدأت مصر رحلتها نحو تحقيق الاستدامة في صناعة البترول والغاز من خلال إطلاق رؤية التطوير والتحديث في 2016، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث تم تبني برنامج طموح لتنفيذ هذه الرؤية من خلال توحيد القطاع وتغيير أنظمة العمل بهدف دعم الاستثمارات وتحسين إدارة العمليات.

التحول الرقمي

وتميزت رؤية مصر بتبني التحول الرقمي كجزء أساسي لتحقيق القيمة المضافة من خلال تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات اتخاذ القرار، كما تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتنظيم مزايدات رقمية في مجموعة مناطق متنوعة.

صناعات التكرير والبتروكيماويات

تم التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطوير التكنولوجيا في صناعات التكرير والبتروكيماويات بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء المستمر، كما تم أيضًا إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.

المسؤولية المجتمعية

كما أكد الملا أن قطاع البترول يولي اهتمامًا خاصًا للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتركز استراتيجية القطاع على تعزيز مشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وفي ختام كلمته، أكد طارق الملا أن قطاع البترول في مصر ملتزم بمواصلة تقديم فرص النمو المستدام كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.

تسليم الجوائز:

كما كرم وزير البترول، ضمن فعاليات المؤتمر، أفضل المشروعات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة، حيث فازت شركة بريتش بتروليم بالمركز الأول، وجاءت شركتا كايرون/بتروجلف في المركز الثاني، وحصلت شركتا دراجون أويل/جابكو على المركز الثالث.

إضافة إلى ذلك، تم تكريم الشركات التي نجحت في تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون، حيث فازت شركة إنبى بالمركز الأول، وشركتا أيوك الإيطالية التابعة لإيني/بتروبل بالمركز الثاني، وحصلت شركتا سيبترول/بتروشهد على المركز الثالث.

وفيما يتعلق بالمشروع الأعلى تأثيرًا لإزالة الكربون، فازت شركتا كايرون/بدر الدين للبترول بالمركز الأول، وشركتا أيوك/المتحدة لمشتقات الغاز بالمركز الثاني، وحصلت شركة فينترسال ديا الألمانية على المركز الثالث، بينما حصلت الشركة الفرعونية للبترول على المركز الرابع.

استعراض النجاح:

وخلال حوار مباشر على منصة المؤتمر، قدم المهندس طارق الملا نظرة عامة على النجاحات التي حققها القطاع في الفترة الماضية، مع التركيز على تطبيق التحول الرقمي والجهود المبذولة لضمان تحقيق الاستدامة، كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء ومواجهة التحديات لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.