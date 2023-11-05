الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تنشر أرقام حساباتها البنكية لتلقي التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت مؤسسة حياة كريمة، إن شعار المؤسسة الآن كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، مؤكدة أنهم يقوموا بمساعدة أهلنا في فلسطين عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية، والطبية، والملابس والأغطية عن طريق متطوعي حياة كريمة الذين يعملون على مدار الساعة في تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

المؤسسة تشكر المتبرعين

وتابعت المؤسسة: "نود أن نشكر المتبرعين على مساهمتهم في رفع العبء والمعاناة عن أهلنا في فلسطين الحبيبة".
 

ويأتي ذلك في إطار دور المؤسسة الإغاثي والإنساني لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس السبت إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

طرق التبرع للشعب الفلسطيني

كذلك أوضحت المؤسسة طرق التبرع علي جميع حساباتها البنكية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال:

- البنك التجاري الدولي 
١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥


- بنك مصر 
١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١


- البنك الأهلي المصري 
١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥


- البنك العربي الافريقي الدولي
١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥


- أو رقم الحساب الموحد للمؤسسة في البنوك٤٥٠٠٤٥٠٠، أو عن طريق ميجا خير، أو رسالة نصية على رقم ٩٥٠٩.

الجدير بالذكر أنه قد دفعت المؤسسة بـ15 شاحنة بمعدل 400 طن تحتوي على مواد غذائية وملابس وكراتين مياه، ضمن القافلة الثانية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

مصر حياة كريمه غزة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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