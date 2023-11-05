نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز نوتنجهام فورست على ضيفه أستون فيلا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2023-2024.

نوتنجهام تقدم بهدف مبكر عن طريق لاعبه النيجيري أولا أينا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أوريل مانجالا الهدف الثاني في الدقيقة 47، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وارتفع رصيد نوتنجهام، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين، إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويرجع آخر فوز لنوتينجهام في المسابقة إلى الثاني سبتمبر الماضي، عندما تغلب بهدف دون مقابل على مضيفه تشيلسي في المرحلة الرابعة للبطولة.

في المقابل، جاءت تلك الخسارة، لتحرم أستون فيلا، الذي حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا في لقاءاته الستة الماضية بالبطولة، من التقدم للمربع الذهبي في المسابقة، حيث توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.