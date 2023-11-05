الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"استولت على المال العام".. السجن 15 سنة غيابيا لمديرة وحدة علاجية بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، بمعاقبة مديرة وحدة علاجية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وتغريمها مبلغ قدره "مائة وتسعين ألف وستمائة جنيه، وألزمتها برد مبلغ "مائة وتسعون الف وستمائة جنيه"، وعزلها من وظيفتها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالاستيلاء على مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15015 لسنة 2023 جنايات المنتزه ثان، بقيام المتهمة بالاستيلاء علي مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.

كشفت التحقيقات قيام المتهمة " إ.ح.ع" مديرة وحدة علاجية، خلال فترة إداراتها لمنطقة المنتزه، استولت على أجهزة طبية تم التبرع بها للوحدة إدارتها من قبل أحد المتبرعين، والتي تمثلت في جهاز فحص قاع عين بقيمة مائة ألف جنيه، وعدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وترابيزة خاصين بالجهاز بقيمة 10 آلاف وخمسمائمة جنيها، وجهاز كي جراحي يقدر ثمنه 25 ألف جنيه، وكذلك استيلائها علي مبالغ مالي، تم التبرع به للوحدة الطبية إداراتها من نفس المتبرع بقيمة 25 ألف ومائة جنيه، ليبلغ إجمالي الأجهزة والمبالغ المستولي عليها 190600 جنيه، وذلك بأن استلمتها من المتبرع رغم عدم اختصاصها ودون اتباع الإجراءات الواجبة، وسلمته خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزه الطبية، تولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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