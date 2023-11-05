حقك عليا يا باشا مصر.. محمد سلام ينفى استبعاده من "بيت الرفاعى"

نفى الفنان محمد سلام ما تردد حول استبعاد النجم أمير كرارة له من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وهو ما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “سلام” صورة الخبر المتداول عبر حسابه على إنستجرام بخاصية ستوري، وعلق قائلًا: “لا أساس من الصحة لما يتداول عن استبعادي من مسلسل بيت الرفاعي ولم يتم ترشيحي من البداية، حقك عليا يا باشا مصر، وبعتذر عن أى اساءة اتوجهت لك”.

وحرص النجم أمير كرارة على الرد على محمد سلام عبر خاصية ستوري، قائلًا: “المحترم ربنا يكرمك”.

أمير كرارة

وكشف النجم أمير كرارة، حقيقة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسله الجديد بيت الرفاعي والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعدما اعتذر سلام عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي ودعمه لأهالي غزة خلال حرب إسرائيل على القطاع.

وانفعل أمير كرارة، خلال تعليقه على شائعات استبعاد محمد سلام، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب.

محمد سلام

على جانب آخر، أصبح الفنان محمد سلام حديث الساعة بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي، وخرجت أكثر من شائعة عليه من وقتها، وكذلك طلب استبعاده من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وآخرها تصريحات بيومي فؤاد عنه.

وأثار محمد سلام الجدل، بعدما ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، اعتذر خلاله عن مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي، مؤكدًا أنه لن يستطيع المشاركة في عمل كوميدي استعراضي في أثناء أحداث فلسطين الجارية، ووفاة المئات يوميًا، قائلًا: مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر أسافر طبعًا.