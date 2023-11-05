الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمعية المؤلفين ترفض أي استغلال لنشيد بلادي بلادي

المؤلفين والملحنين
المؤلفين والملحنين

أكدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (Sacerua)، رفضها أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي وذلك في إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية، وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هى جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها، برئاسة د.مدحت العدل.

شددت جمعية المؤلفين على أنه “من الضروري أن ترفض الجمعية التصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدى جموع الشعب المصري”.

وأهابت الجمعية بأي طرف سواء كان فردًا أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية؛ إجلالاً وتقديرًا لوجدان وكفاح الشعب المصري، خاصة نشيدنا الوطني المصري (بلادي بلادي).

جمعية المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية Sacerua الوطنية مدحت العدل الدكتور مدحت العدل

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