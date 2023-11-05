تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام ريمس في الدوري الفرنسي

يقود نجمنا المصري مصطفى محمد هجوم فريقه نانت الفرنسي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد أمام ريمس في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Reims. pic.twitter.com/HxGBtiijbt — FC Nantes (@FCNantes) November 5، 2023

وظهر مصطفى في ثمانية لقاءات رفقة نانت حتى الآن سجل خلالها خمسة أهداف من بينها هدفين في شباك موناكو وينتظر المشاركة كأساسي بمباراة اليوم.

ويحتل نانت المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم حيث يمتلك 14 نقطة جمعها من الفوز بأربعة لقاءات والخسارة في مثلها بالإضافة للتعادل في مواجهتين.

حصد مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي نانت الفرنسي، على لاعب الشهر في فريقه للمرة الثانية على التوالي.

وذكر الموقع الرسمي أن مصطفى محمد تحصل على جائزة أفضل لاعب في سبتمبر بتوصيات الجماهير حيث وصل لـ 47% وبفارق كبير عن أقرب لاعب له موسيس سيمون الذي جاء في الوصافة بـ 29%.

لاعب أغسطس



وكان الدولي المصري قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تألق في بداية الدوري وسجل 3 أهداف.

ويسعى نانت، لتعويض هزيمته الكبيرة التى تلقاها فى الجولة الماضية، أمام مضيفه فريق لانس، برباعية نظيفة، بينما تغلب ريمس على ضيفه فريق لوريان، بهدف نظيف.