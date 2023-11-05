الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا بالمحافظات الجمعة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه  312 مسجدًا منها  239  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و73 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة 

مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح
18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 

مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة
20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب

وزارة الأوقاف افتتاح 24 مسجد ا مسجد ا جديد ا خطة وزارة الأوقاف ف لإعمار بيوت الله

مواد متعلقة

"البحوث الإسلامية" ينظم معرض "فلسطين.. الكرامة والصمود" للكتاب بكلية اللغة العربية

الجامع الأزهر: القدس مدينة عربية وكان أول من سكنها بطن من بطون العرب الأوائل منذ فجر التاريخ

الجامع الأزهر: الله خلق الإنسان بالفطرة والتربية وسيلة للأفراد

عاجل.. الأزهر عن مذبحة مستشفى الشفاء: تقاعس القريب والبعيد.. ولا نملك إلا الدعاء

مفتى الجمهورية: الدولة هى المنوطة بالحفاظ على مقاصد الشريعة

خطيب الجامع الأزهر: على شباب الأمة الانتباه لمخططات الأعداء لهدم الأوطان

وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى على مواقفه فى "حماية الأمن القومى"

المفتى: دعوات فصل محبة الدين عن الوطن خارجة عن صحيح الدين

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لتبريرها العدوان على غزة

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان