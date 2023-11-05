"الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا بالمحافظات الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه 312 مسجدًا منها 239 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و73 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

مديرية أوقاف المنيا

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

7. مسجد النور – قاي - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج

17. مسجد آل البي – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح

18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة

20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب