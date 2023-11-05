محافظ بني سويف يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يهدف برنامج تأهيل القيادات النسائية إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى، والارتقاء بالأداء المؤسسي، والمساهمة فى دعم الأداء الحكومى وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

وهنأ محافظ بنى سويف المستفيدات من البرنامج التدريبي، الذي حصلن عليه لاسيما وأنه يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المراة مكانتها اللائقة، والاهتمام والدعم الكبير وغير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور ومكانة المرأة على كافة الأصعدة، وهو ما ظهر بشكل جلي في تقلدها لمناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى أجهزة ومؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بتفاصيل البرنامج أوضحت داليا فيض، منسق البرنامج مع المعهد ومن الحاصلات على التدريب أن البرنامج التدريبى تضمن 20 محاضرة، منها 15 محاضرة فى قاعات التدريب، و5 محاضرات أونلاين على مدار 3 أشهر تم خلالها التركيز على عدد من الموضوعات الأساسية مثل: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، صنع القرار الإدارى، العمل الجماعى، مهارات التواصل، إدارة القوى العاملة، البيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، أخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفى، وإدارة التكنولوجيا والابتكار.

وتم من خلاله تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرج Capstone يتبع منهجية متميزة لما تم دراسته ويعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة، ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة،حيث تم الحصول على البرنامج التدريبى، بجانب الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL من جامعة ميزورى الأمريكية.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 4نوفمبر الجاري، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة.

