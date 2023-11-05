الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف: تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية فى ملف إزالة التعديات

تعديات
تعديات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على الاهتمام بمتابعة أي متغيرات مكانية أولًا بأول، ومراجعتها بدقة على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة، للتعامل مع كل المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تمت أمس إزالة العديد من حالات التعدي على الأرض الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة بجانب التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وجدد محافظ بنى سويف تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر قطع المياه عن عزبة بشرى وقرية دلهانس مركز الفشن لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة الـ3 عصر اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى. 

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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