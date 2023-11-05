قطع المياه 12 ساعة عن عزبة بشرى وقرية دلهانس في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، قطع المياه عن عزبة بشرى وقرية دلهانس مركز الفشن، لمدة 12 ساعة ابتداءً من الساعة الـ3 عصر اليوم الأحد، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، وأهابت بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى تدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.