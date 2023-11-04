السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد فعاليات المهرجان الكشفي فى بني سليمان الشرقية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المهرجان الكشفي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب بالمعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية مركز بني سويف.

وتجول المحافظ داخل مخيمات المعسكر واستمع لعرض موجز من قيادات العشائر عن تفاصيل حياتهم الكشفية وتجاربهم وما أضافته لهم الكشافة على الصعيد الأخلاقي والعمل الجماعي والانتماء حيث تضمن المهرجان استعراض طابور عرض وتحية العلم ومنتدي كشفي أصدر فيه الشباب توصيات لتطوير الكشفية ببني سويف، بجانب عقد ندوة رواد الرهوط ومسابقة ثقافية ودينية، وندوة عن تعزيز المشاركة السياسية للشباب لاسيما وأن الكشفية تدعو للمشاركة الإيجابية في كل شيء فيه الصلاح للوطن.

كم تم ورشة فنية وعرض المشروعات القومية التي تمت علي أرض بني سويف، فضلا عن تكريم أعضاء الفرق الكشفية والمتميزين في أنشطة المهرجان، الذي شارك فيه 150 شابًا وفتاة من فرق الجوالة والجوالات من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأثنى محافظ بنى سويف على الأنشطة الكشفية التى تدعم جهود الدولة نحو بناء الشخصية المصرية وفق رؤية مصر 2030 التى أطلقها ويرعى تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعمه للجهود والفعاليات التى من شأنها بناء قدرات الشباب، والاستفادة من طاقته وحماسه وحبه لوطنه فى النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن النشاط الكشفى من أهم الأنشطة والذي ينمي روح الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب.

بني سويف الشباب والرياضة الكشافة الشباب محمد هاني غنيم

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