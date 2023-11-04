السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا والثالثة محليًا

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 101-150 عالميًا في العلوم البيطرية محققة المرتبة الثالثة محليًا، وحصلت على المرتبة 151-200 عالميًا في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققة أيضًا المرتبة الثالثة محليًا وذلك في تصنيف شنغهاي الدولي، كما حصلت على الترتيب 201_300 عالميًا  في مجال العلوم الزراعية محققة المرتبة الثامنة محليًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلًا عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

وأضافت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن التصنيف هذا العام حقق نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة جهود الباحثين في النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي من خلال بنك المعرفة المصري.

بني سويف جامعة بني سويف تصنيف باحثين منصور حسن

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