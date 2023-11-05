الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماية المستهلك يشن حملات على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءًا على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة. 

وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية.. تم تحرير 88 محضرًا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للإشتراطات الصحية لأحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال ضبط بالأسواق.. تم تحرير 32 محضرًا ضد أصحاب محال تجارية لعرض منتجات مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة علي المخابز.. تم تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

في مجال الرقابة على سلامه الغذاء.. تم المرور على 36 منشأة وتحرير 29 محضرًا ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحيه وعدم نظافة المكان وإعدام 1450 كجم لحوم وهياكل دواجن و850 كجم مخللات بإجمالي 2300 كيلو جرام.

وفي مجال الرقابة علي المنشآت.. والمستشفيات لتقديم خدمة علاجية جيده للمواطنين.. تم  تحرير محضر ضد مسئول بمركز للعيون وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية وعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة والعادية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة باللإشتراك مع ادارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وبالمرور على مركز للتجميل تبين أن المكان غير مرخص وصدر بشأنة قرار غلق إداري سابق ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب، وكذلك بيع ادوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.

وفي مجال الطب البيطري.. تم تحرير 31 محضر ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على إجمالي مضبوطات 502 كجم، كما تم تحرير 24 محضر ضد اصحاب محلات جزارة وذلك لعدم اتباع اشتراطات النظافة ولف اللحوم بالشاش الأبيض.

محافظ الشرقية حقوق المواطنين قانون حماية المستهلك علي المخابز الطب البيطري

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