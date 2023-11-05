الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال عبدالرازق: "نكتفي بهذا القدر من مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة، المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن  التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (ضريبة الكربون-  أسوق الكربون)، على أن نستكمل بجلسة الغد مناقشة باقي التقرير".

ورفع عبدالرازق الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح الغد.

 

ضريبة الكربون مشكلات البيئة الجلسة العامة أسوق الكربون لجنة الطاقة والبيئة التنمية الاقتصادية

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