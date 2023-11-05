المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال عبدالرازق: "نكتفي بهذا القدر من مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة، المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (ضريبة الكربون- أسوق الكربون)، على أن نستكمل بجلسة الغد مناقشة باقي التقرير".

ورفع عبدالرازق الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح الغد.