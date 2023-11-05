الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت العدل: شقيقي سامي كان يكره الوحدة والعرقسوس مشروبه المفضل

مدحت العدل
مدحت العدل

قال مدحت العدل إن الفنان الراحل سامي العدل كان بمثابة أخ وأب وخال وابن للشعب المصري، مشيدًا بتميز شقيقه في العديد من الأمور ودوره البارز في دخول عائلة العدل للوسط الفني.

أضاف العدل، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “فن مشكل” الذي تقدمه المذيعة ليلى بدران أن العلاقة مع سامي كانت قوية وليست مقتصرة على علاقة الأخوة، فقط، بل كان بالنسبة لنا "أستاذ وناصح ومحب ومعلم".

وتابع العدل أن "سامي العدل علمنا نحب الحياة والفن، عشان كده من وقت وفاته بنقوم بإهداء كل أعمالنا لروحه اللى موجودة معانا طول الوقت"، كاشفًا أن أحلى الذكريات مع سامي كانت في رمضان، لقيامه بعزومه معظم أصدقائه من الوسط الفني طيلة الـ30 يوم خاصة في السحور.

شدد على أن سامي العدل كان يكره الوحدة وكان يفضل مشروب العرقسوس والسوبيا، كما أن معظم فنانين مصر كانوا يجتمعون عند سامي العدل في السحور مثل الفنان عادل إمام ودريد لحام وفاروق الفيشاوي.

اختتم مدحت العدل حديثه بأن سامي هو أول من شجعه لدخول الفن في مرحلة الاعدادية، حيث قام بشراء كتب سيد حجاب وفؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم وإهداءها لي.

مدحت العدل السيناريست مدحت العدل الراحل سامي العدل مسلسل عتبات البهجة إذاعة شعبي إف إم

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