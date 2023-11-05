الجيزة تزيل 12 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، الاهتمام بمتابعة أي متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة ١٢ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤٤٠٠م٢، حيث تم إزالة تعديات بناء ٤ جمالون بالمخالفة على الأراضي الزراعية في قرى أبو صير وعزبة صفر بمركز ومدينة البدرشين على مساحة ٣٠٦٠ م٢ وإزالة ٢ حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد عبارة عن أسوار من البلوك في قرى أبو صير وأبو رجوان بمساحة ٦ قيراط، وقد تمت الإزالة بالكامل للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

إزالة ٦ حالات بناء مخالف

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف عبارة عن منشأت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحه ٣٣٠م٢ علي الأراضي الزراعية بناحية ابو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا،مع استمرار رفع درجة الاستعداد،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لإنتظام تنفيذ المبادرة التى اطلقتها الدولة المصرية لتخفيض أسعار عددًا من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

