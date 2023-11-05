الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس الوطني الفلسطيني عن تصريحات "إلياهو": لم تأتِ من فراغ

روحي فتوح
روحي فتوح

عبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن استيائه وعضبه عن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال خلال تصريحاته لوكالة أنباء فلسطين الرسمية إن تصريح الوزير العنصري “إلياهو” بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي، مشيرً إلى أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

واعتبر هذه التصريحات انعكاسا لسلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.

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