برلماني: أين "هيومن رايتس" من قتل الأطفال في غزة؟

ثمن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين، وجهودها ومساعيها الدائمة والمستمرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

أعمال إجرامية وحرب إبادة

وقال "أبو نحول" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الكيان الصهيوني يمارس أعمالا إجرامية وحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، متسائلا: "أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من المجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في فلسطين؟!.. أين البرلمان الأوروبي وهيومن رايتس ووتش والمدافعون عن حقوق الإنسان من قتل الأطفال، وهدم المستشفيات، وتدمير عربات الإسعاف؟.

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدولة المصرية، وستظل مصر داعمة لفلسطين مهما كانت الظروف والتحديات، ونرفض تماما تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

إنهاء معاناة الفلسطينيين

ودعا النائب خالد أبو نحول، المجتمع الدولي، بضروة التدخل الفوري، لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة يرفضها القانون الدولي الإنساني.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في وقت سابق اليوم، عن قائمة تتضمن 5 طلبات سيقدمها وزراء خارجية 5 دول عربية خلال لقائهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال عبر تغريدة على صفحته على موقع إكس، إنه سيكون هناك موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة، سيتم نقله إلى وزير خارجية أميركا، يتمثل في "ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية"، و"أولوية دخول المساعدات"، و"عدم التهجير"، و"إنهاء الاحتلال"، و"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكان أبو زيد قد أكد أن الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، و"وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني"، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.