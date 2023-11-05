الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لمنع الزيادات العشوائية.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه

طالبت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي مواقف سيارات الأجرة، السرفيس، لمنع أي زيادات عشوائية في زيادة التعريفة وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، مشيرة في تصريحات صحفية لها على مسئولي التنمية المحلية والأحياء بالنزول للمواقف والأسواق خاصة وأن هناك من يستغلون أي زيادة في السعر لرفع التعريفة.

وطالبت نبيه، في بيان صحفي لها، الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع الزيادات العشوائية في أسعار السلع بعد زيادة سعر البنزين، مطالبة كذلك وزارتي  التموين والزراعة بضخ المزيد من السلع والخضروات واللحوم والدواجن لمواجهة إرتفاع الأسعار ولمنع التجار الذين يقومون برفع الأسعر بطريقة عشوائية  وإستغلال رفع سعر البنزين.

من جانبه طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار لمختلف السلع، وأيضًا إحكام الرقابة على أسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل.

وقال قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية: إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار الجشعين ومالكي سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها، سواء نقل الركاب أو البضائع، فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات، إلى رفع الأسعار، مطالبًا الحكومة والأجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار.

و قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه للمرة الثانية هذا العام، وذلك بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد.

ويأتي ذلك ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك للربع الرابع من العام الجاري.

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