الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بعقد جلسة لتوعية المواطن بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بعقد جلسة خاصة لتوعية المواطن بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

 المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وقال علم الدين: "أقترح أن يعقد المجلس جلسة خاصة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتكون جلسة مذاعة فى جميع القنوات المرئية والمذاعة، وسيكون لها تأثير على المواطن بأهمية المشاركة وأن يدلى بصوته فى الصناديق الانتخابية وذلك من أجل صورة مصر أمام العالم". 

فى سياق آخر، أشاد "علم الدين"، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، عن مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وقال إنه يوجه الشكر للنائب عمرو عزت حجاج وإن كان يتحفظ على موضوع الضريبة، ويتفق مع أهمية موضوع السوق الطوعي للكربون.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

التنمية الاقتصادية مصادر الطاقة مشكلات البيئة سوق الكربون ضريبة الكربون مجلس الشيوخ المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية

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