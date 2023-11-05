الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الضغوط الدولية.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لإدخال الوقود لغزة

إسرائيل تمنع نقل
إسرائيل تمنع نقل الوقود إلى غزة

أبلغت إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية بخطة طوارئ لإيصال الوقود إلى جنوب قطاع غزة تحت مراقبة دولية في حالة نفاد الوقود لدى المزيد من المستشفيات، حسبما قال مسئولان إسرائيليان لموقع أكسيوس Axios الأمريكي.

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خطة إسرائيل لإدخال الوقود لغزة

وتأتي الخطة في إطار طلبات المنظمات الإنسانية منذ أسابيع بالسماح بدخول الوقود إلى القطاع، مشيرة إلى المستشفيات التي أغلقت أبوابها أو المعرضة للخطر بسبب النقص الحاد.

وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إسرائيل "حصارا كاملا" على غزة، وقطعت الكهرباء ومنعت مرور الوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى القطاع.

 وسبق وقال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، الخميس، إن إسرائيل ستنقل الوقود إلى المستشفيات، مع المراقبة، عند الحاجة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الجمعة بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل لن تسمح بدخول أي وقود إلى غزة.

ومع ذلك، قالت المصادر إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الإسرائيلية- منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي- يستعد لإيجاد طريقة لتوفير الوقود لغزة إذا رأت إسرائيل أن هناك حاجة إليه.

ووفقا للموقع، قام المسئولون الإسرائيليون بالتعاون مع خبراء من منظمات الإغاثة الدولية بحساب كمية الوقود المطلوبة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى لفترة قصيرة ومحدودة من الزمن.

ووفقًا للخطة المقدمة إلى الولايات المتحدة، والتي تتطلب موافقة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، فإن ناقلات الوقود من مصر ستدخل إلى قطاع غزة بكمية محددة من الوقود تكفي لتشغيل المستشفيات والمرافق الإنسانية الأخرى لفترة محددة من الوقت. 

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مراقبة أممية على مساعدات غزة

وسيرافق كل ناقلة وقود فريق من الأمم المتحدة يراقبها عن كثب، ويتأكد من تسليم الوقود إلى المستشفيات للغرض المقصود، وقال مسئولون إسرائيليون إنه عندما ينفد الوقود مرة أخرى ستتم العملية مرة أخرى لفترة زمنية قصيرة ومحدودة أخرى.

وسبق وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، يوم الجمعة، نقلًا عن وزارة الصحة، إن 16 مستشفى و51 مركزًا للرعاية الصحية الأولية "خرجت عن الخدمة بسبب الصراع أو نقص الوقود".

إسرائيل الوقود أكسيوس غزة طوفان الأقصى

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