وزيرة خارجية فرنسا: مؤتمر باريس سينطلق 9 نوفمبر لتناول الوضع فى غزة

قالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، إن مؤتمر باريس سينطلق 9 نوفمبر لتناول الوضع في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

احتياجات المياه والصحة والطاقة

وأضافت وزير الخارجية الفرنسية، أن المؤتمر سيتناول احترام القانون الدولي واحتياجات المياه والصحة والطاقة والغذاء.

وتابعت "كولونا": صوتنا لصالح وقف إطلاق النار بغزة وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته، منوهة بأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة.

وأدانت وزيرة خارجية فرنسا، عنف المستوطنين بالضفة الغربية، لافتة إلى أنه يتم العمل على تفادي توسيع الحرب بغزة وإقرار حل دبلوماسي سلمي.