الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تطوع في حرب فلسطين 1948.. محطات بحياة الفنان حسن عابدين في ذكرى رحيله

جريدة الدستور

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير حسن عابدين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1989 عن عمر ناهز 58 عامًا.

الفنان الراحل حسن عابدين من مواليد 21 أكتوبر عام 1931 ولد في محافظة بني سويف، وبالرغم من أدواره البسيطة إلا أنه قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة، وكان تاريخه الفني حافل رغم قصره، وكان سبب حب الجماهير لـ عابدين لأنه بسيط جدًا في أدواره حيث لعب دور الأب الحنون والإنسان الطيب الذي يصنع الخير لمن حوله.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الفنان القدير حسن عابدين اليوم وتقديرًا لأعماله الفنية المميزة خلال مسيرته التاريخية في الفن.

ويرصد “الدستور ” في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات لا تعرفها عن حسن عابدين إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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تطوع في حرب فلسطين 1948.. محطات فارقه في حياة الفنان حسن عابدين

برع الفنان حسن عابدين في تقديم العديد من الأدوار المختلفة ذات قيمة أخلاقية أو دينية أو ثقافية، ولأنه كان يحترم الفن وعقل المشاهد نال حب وتقدير جماهيرة بسبب رسالته الهادفة.

تطوع في حرب فلسطين 1948.. محطات فارقه في حياة الفنان حسن عابدين

أهم أعمال الفنان حسن عابدين السينمائية: "الأشقياء - سترك يارب - ريا وسكينة - درب الهوى - الشيطان امرأة - العذاب فوق شفاه تبتسم - على من نطلق الرصاص - سنة أولى حب - عيب يالولو - مملكة الهلوسة - عنبر الموت - فيفا زلاطة - بريء في المشنقة"، وغيرها من الأعمال الفنية.

تطوع في حرب فلسطين 1948.. محطات فارقه في حياة الفنان حسن عابدين

ولكن لم تكن حياة الفنان القدير حسن عابدين بسيطة وهادئه كما يظهر لنا في السينما والمسلسلات، فكان حب الوطن يجري في الدم، فهو من ضمن المتطوعين في حرب فلسطين 1948 تحت البطل أحمد عبد العزيز، وتم أسره وحكم عليه بالإعدام هو والممثل إبراهيم الشامي، لكن زملائهم نجحوا في تحريرهم.

تطوع في حرب فلسطين 1948.. محطات فارقه في حياة الفنان حسن عابدين
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