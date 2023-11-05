وزير خارجية فلسطين الأسبق: إسرائيل لم تتنازل عن فكرة التهجير القسرى لسكان غزة

قال الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق، إنه لابد من ترجمة الموقف العربي لقرارات تنفذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتنازل عن فكرة التهجير القسري لسكان غزة.

وأضاف وزير خارجية فلسطين الأسبق، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعرضت لهزيمة ساحقة لكرامتهم وهيبتهم في المنطقة.

وأشار الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق، أن اصطفاف الجانب الغربي لإسرائيل ما هو إلا وسيلة لإستعادة كرامتهم من جديد التي سحقت يوم السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية.