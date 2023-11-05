الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية فلسطين الأسبق: إسرائيل لم تتنازل عن فكرة التهجير القسرى لسكان غزة

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قال الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق، إنه لابد من ترجمة الموقف العربي لقرارات تنفذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتنازل عن فكرة التهجير القسري لسكان غزة.

وأضاف وزير خارجية فلسطين الأسبق، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعرضت لهزيمة ساحقة لكرامتهم وهيبتهم في المنطقة.

وأشار الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق، أن اصطفاف الجانب الغربي لإسرائيل ما هو إلا وسيلة لإستعادة كرامتهم من جديد التي سحقت يوم السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية.

وزير خارجية فلسطين الأسبق إسرائيل غزة الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق التهجير القسرى

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