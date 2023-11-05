نقابة الزراعيين تنظم لقاءً في أسوان لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة أسوان وبحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فاعلية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة استكمالات لسلسة الإنجازات غير المسبوقة عبر سلسلة من الدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة، ومنها مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في محافظتي أسوان والوادي الجديد.

المشروعات القومية الزراعية

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه تم خلال اللقاء استعراض الميزة النسبية لمحافظة أسوان في الإنتاج الزراعي ونصيبها من المشروعات القومية ومنها مشروع توشكي لاستصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان، وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة في وادي النقرة وادي الصعايدة ووادي كوم امبو، ومشروع حياة كريمة المرتبط أيضا بالقرى وتطويرها وعملية تبطين الترع لضمان وصول المياه لنهايات الترع فضلا عن تميز محافظة أسوان بثروتها من نخيل التمر المتميز سواء من أصناف التمور الجافة أو نصفة الجافة، والتي ساهمت في توفير الالاف من فرص العمل لأهالي أسوان والمحافظات الأخرى.

وأضاف «خليفة»، أنه تم خلال اللقاء إجراء حوار تفاعلي مع المهندسين الزراعيين والفلاحين ومزارعي القصب لتوعية مزارعي قصب السكر بأهمية الاستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة أن هذه المحافظة تلقي اهتماما رئاسيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول علي أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40% عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة.

وأوضح نقيب الزراعيين أنه تم خلال اللقاء التشاركي استعراض ما تم تنفيذ من مشروع محطات شتلات قصب السكر منها إنشاء محطتين لزراعة القصب بالشتل المحطة الأول في كوم امبو والثانية في وادي الصعايدة في أسوان وأبدوا ترحيبهم واستعدادهم لدخول منظومة زراعة القصب بالشتل، مشيرا إلي إن هذا المشروعات تساهم في تغيير خريطة زراعة القصب في محافظات الصعيد.

وأشار «خليفة»، إلي أن منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات يحقق العديد من الفوائد الإضافية في زيادة الانتاجية ومتوسط إنتاجية قصب السكر من الفدان لتصل إلي 60 طنا بدلا من 40 طنا حاليا، مشيرا إلي أن مزارعي القصب أشادوا بدور الحكومة في زيادة سعر توريد قصب السكر لمصانع السكر لهذا الموسم والذي سيتم كسره اعتبارا من أول يناير القادم بسعر ١٥٠٠ جنيه بدلا من 1100 جنيها العام الماضي بزيادة 400 جنيها للطن لتغطية ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة قصب السكر.

وأيد نقيب الزراعيين ما تم طرحه المزارعين بخصوص زراعة قصب السكر بالشتل بالتدخل الحكومي لدي البنك الزراعي المصري للتوجيه بتقديم قروض ميسرة وتسهيلات بنكية للحصول على الشتلات وتخفيض أسعار شتلات قصب السكر موضحا ان هذا المطلب يأتي في ظل حاجة للفدان إلي ٦ آلاف شتلة بقيمة تصل إلي 20 ألف جنيه شتلات للفدان الواحد وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا بتقديم تسهيلات إئتمانية للتخفيف علي مزراعي قصب السكر.