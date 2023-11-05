متحف كفر الشيخ يعلن فوز "مزهرية مزخرفة" بأعلى تصويت في نوفمبر

أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز القطعة رقم 2 كقطعة شهر نوفمبر 2023، بأعلى نسبة تصويت وهي عبارة عن مزهرية بدون غطاء ذات بدن كمثري الشكل، لها قاعدة وفوهة من المعدن وكذا مقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظرين أحدهما طبيعي والآخر يمثل شخصين يحيطان بهما إطار من الزخارف النباتية.

فن الزخرفة الإسلامية

وأكد المتحف، أن الزخرفة الإسلاميّة فن يهتم بالأسس والجذور المستوحاة من الدين، والتقاليد المتوارثة من السلف الصالح، وتمثيلًا للعلاقة الوثيقة الجامعة بين الدين الإسلاميّ وفن العمارة وزخرفتها لتعكس جمال الروح الإسلاميّة التي خطّها الإسلام لحياة المسلم.وقد ولد هذا الفن في القرن السابع الميلادي،الأول الهجري في زمن بني أمية، مع اهتمام الأمراء ببناء القصور، والمساجد، وتزينها بالزخارف المتنوعة المقتبسة من فنون الحضارات السابقة.

وانتشرت بعد ذلك الأساليب الفنية الإسلامية في سائر الأقاليم مما ساهم في توحيد العالم الإسلامي بنمط فني موحد. ويعد عبد الملك بن مروان أوّل المهتمين بالزخرفة الإسلاميّة؛ إذ تمثل ذلك بصب جُلّ اهتمامه على قبة الصخرة في القدس الشريف لتصبح رمزًا معماريًّا راقيًا، شريطة البعد عن كل ما يمّت بصلة لتصوير الأرواح.

وأوضح المتحف أن الزخرفة هي مجموعة نقاط وخطوط وأشكال هندسية، ورسوم حيوانات ونباتات وكلمات متداخلة ومتناسقة فيما بينها، تعطي شكلا جميلا وتُستعمل لتزيين المباني والأواني والملابس والجوامع والكنائس والمدافن والنقود والقصور وبعض أعلام الدول.

وفي وقت سابق، فقد نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورش تعليمية وفنية، وذلك احتفالا بمرور 3 أعوام على افتتاحه، تعرف من خلالها الأطفال على مقتنيات المتحف بجولة إرشادية.

وتضمن الاحتفال ورشة تلوين لبعض القطع الأثرية الموجودة بمتحف كفر الشيخ، وفى الختام قدم قصر ثقافة أنور المعداوي عرض للكورال.