الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجّه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم الدعم لمبادرة "100 يوم صحة"

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتقديم كامل الدعم والتيسيرات لمبادرة "100 يوم صحة"؛ للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من أجل خدمة المواطن، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030؛ لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين للوصول لمجتمع خالٍ من الأمراض عن طريق الكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وسوء التغذية والباطنة والعظام وتطعيمات فيروس "C" وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذه المبادرة التي تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا مسئولية الجميع تجاه المبادرة لدورها الفعَّال في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان.

وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، خاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا في المناطق المحرومة والنائية، مطالبًا رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة؛ لوضع الخطط المشتركة وتوفير مقرات للمبادرة بالوحدات المحلية.

وفي هذا السياق، استقبلت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر، التابعة لمركز البداري، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" التي تنفذ من خلال حملات "طرق الأبواب" واستهداف الأسر بالقرى والنجوع لتقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة بالمجان للمواطنين، وتشمل المبادرة "خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل".

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية حملة 100 يوم صحة للكشف الطبي على المواطنين بالمجان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئس الجمهورية وزارة الصحة والسكان

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