محافظ أسيوط يلتقي أعضاء فريق مراكز شباب مصر

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعضاء فريق مراكز شباب مصر التابع لمديرية الشباب والرياضة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها المحافظة لدعم وتمكين الشباب في كل القطاعات، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ والتي رحب فيها بكافة الحضور، موجهًا الشكر لأعضاء فريق مراكز شباب مصر بالمحافظة على مشاركتهم فى اللقاءات الشبابية وتنظيم الفعاليات المتنوعة بالمحافظة معلنًا تكريمه المتميزين منهم في كافة الأنشطة لحثهم على الجد والاجتهاد.

مناقشة ملف تمكين الشباب

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى أراء الشباب والتي تضمنت محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرات الرئاسية فى كافة المجالات وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسؤولية المجتمعية.

ووجَّه محافظ أسيوط، وجميع الشباب المشارك في اللقاء رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة بصفة خاصة وجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة وتبنيه المشروع القومي لتنمية الصعيد والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ومبادرة "حياة كريمة".

وأوضح إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكل مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومشاهدة حجم الإنجازات وأهمية تلك المشروعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

المشروعات التنموية

واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يجري خلال مرحلته الحالية تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءًا على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروع تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء.

وتم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونًا و793 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وجارٍ تشغيلهم فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأعلن محافظ أسيوط، استجابته لمقترحات الشباب الخاصة باستمرار عقد اللقاءات الدورية للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع