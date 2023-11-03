الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لإضفاء المظهر الحضاري على الشوارع.. تركيب الانترلوك بالقوصية وصدفا في أسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط "الانترلوك" للشوارع الضيقة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم.


تحسين الخدمات وجعلها وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة


وأكد محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

 تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مراحل العمل لأعمال التطوير

كان اللواء عصام سعد،  قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مراحل العمل لأعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة الوجه الحضاري والجمالي إليها.

وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط،  قام اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بمتابعة أعمال تنفيذ تركيب بلاط الانترلوك ببعض الشوارع الفرعية بنطاق مدينة القوصية، و برفقته مصطفى عرابي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس وحده مير وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية، ومتابعة الأعمال دوريًا وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس ئيس المركز بتمهيد الشوارع الفرعية بالمدينة، وذلك استعدادًا للتبليط بالانترلوك وتم تبليط بعض الشوارع بعد التمهيد وجارى العمل بباقي شوارع المدينة التي يقل عرضها عن 6 متر والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها، مشيرًا إلى إنه وجه بإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال تركيب بلاط الانترلوك في تحقيق السيولة المرورية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة المظهر الجمالي والحضاري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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