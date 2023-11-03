الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ خطط التنمية وحل مشاكل المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ لاستعراض مشاكل المواطنين بكل دوائرهم المختلفة وإشراكهم في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنين، فضلًا عن استعراض خطط التنمية لتحقيق حياة أفضل لهم وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كل نواحي الحياة المعيشية.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

والتقى محافظ أسيوط، كلا من: النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، والنائب اللواء يونس الجاحر، والنائب إبراهيم نظير، والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب حمادة زهير فولي، والنائب أحمد عيد عبدالجواد، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب أحمد الشناوي، والنائب علاء خير الله، والنائب الدكتور ناصر عثمان، والنائبة نشوى رائف، والنائبة صفاء عيادة، والنائبة مريم القمص، أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والقس عاموس ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذوكسية، والعديد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بالديوان العام، ومعتصم أحمد محمود، مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين

وأكد اللواء عصام سعد، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع نواب المحافظة لوضع حلول سريعة لمشاكل ومطالب المواطنين بجانب إطلاعهم على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل العام، ومتابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، لافتًا إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات، والعمل علي تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

وخلال اللقاءات استعرض المحافظ الجهود المبذولة للتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع احتكار وتخزين السلع.

كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري الانتهاء من ترفيق وتجهيز وتأثيث بعض مشروعات المرحلة الأولى منها، واستكمال باقي المشروعات بإجمالي 2000 مشروع يتم تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن.

كما ناقش المحافظ عددًا من طلبات النواب المقدمة والتي شملت قطاعات، مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والموارد المائية والري، والبريد، والطرق، والكهرباء.

وفي هذا الصدد، وجَّه المحافظ الجهات ذات الصلة بدراسة تلك المطالب؛ لوضع أفضل الحلول لها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في العمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتًا إلى أننا جميعًا نسعي لخدمة وطننا الحبيب مصر، وأن جميع القيادات التنفيذية تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات رادعة تجاه المتقاعسين عن أداء أعمالهم المكلفين بها.

من جهتهم، أعرب نوّاب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط، على التجاوب الجاري بين كافة القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشاكل المواطنين وحل جميع التحديات خطط التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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