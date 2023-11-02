محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع 385 طن مخلفات وقمامة بـ3 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة حفاظًا علي البيئة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.



إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة



ونفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ما أسفر عن رفع 385 طن مخلفات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كـ (إدارة المخلفات الصلبة، وقسم النظافة، الإشغالات، البيئة) بكل مركز حفاظًا على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط