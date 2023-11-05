الإسكندرية تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب المدارس على خطط الإخلاء للحد من المخاطر الطبيعية

نظمت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع لجنة (IOC) التابعة لليونسكو والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، سلسلة من حملات التوعية التى تجوب المدارس لتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حالة وقوع موجات تسونامى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف بالتوعية للحد من المخاطر الطبيعية التى تهدد السواحل المصرية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي.

بدأ التدريب اليوم بإحدى مدارس إدارة وسط التعليمية والتي تقرب من خط الساحل بمنطقة الشاطبى، وقد تم تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال تعرضت المدرسة لموجات تسونامي وتنفيذ نموذج محاكاة لتدريب الطلاب على أماكن الخروج بالإضافة إلى ندوة لتعريف الطلاب بإعصار تسونامي وكيفية التعامل في حال وقوعه، وقد شارك في التدريب إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ووحدة الإسعاف، وجميع الجهات المعنية.

شهد التدريب الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة سوزان الغرباوى نائب رئيس أفريقيا للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغييرات المناخية بالمحافظة، وليد مرسى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

يذكر أن يوم 5 نوفمبر هو اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للحد من مخاطر أمواج تسونامي وتعزيز تأهب المجتمعات.

وفي سياق آخر نظمت شركة صرف صحى الإسكندرية مجموعة من خطط التوعية البيئية والأنشطة التفاعلية لتعزيز الوعى المائى لطلاب مدارس المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتعريف المواطنين والطلاب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة إليهم.



وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

حملات توعية بالمخاطر الطبيعة بمدارس الإسكندرية

حملات توعية بالمخاطر الطبيعة بمدارس الإسكندرية

حملات توعية بالمخاطر الطبيعة بمدارس الإسكندرية