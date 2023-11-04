السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جودة عالية بأسعار تنافسية.. توسع بمبادرة خفض أسعار السلع في الإسكندرية

مبادرة خفض أسعار
مبادرة خفض أسعار السلع بالإسكندرية

تشهد منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من أهالي عروس البحر المتوسط، والتي لاقت إشادة كبيرة من المواطنين لما تقدمه من توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، وبأسعار مخفضة تصل نسب التخفيض بها لـ 25%  على المنتجات المختلفة.

وأطلقت محافظة الإسكندرية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة خفض أسعار السلع بالعديد من المنافذ المتنوعة بين سلاسل تجارية كبيرة بفروعها المتعددة، ومجمعات استهلاكية، والمنافذ المدعمة من قبل الدولة والمتواجدة في جميع احياء المدينة ليحصل المواطن على السلع المخفضة دون مشقة وبسهولة ويسر، فضلًا عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم والتي بدأت من الاسبوع الماضي لبيع اللحوم البلدية بسعر مخفض 220جنيه وبتخفيض يصل لـ100جنيه عن محلات الجزيرة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تتم بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية ووالقطاع الخاص ومديرية التموين بالإسكندرية.

231 منفذ بجميع أحياء الإسكندرية

وأوضح، أن عدد المنافذ حتى الآن بالمحافظة بلغت 231منفذ، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادرة التخفيض تشمل 7 سلع أساسية هي (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس)، بنسبة تخفيض تصل من 15 إلى 25%، في فروع 7 سلاسل محال تجارية كبرى، ومجمعات استهلاكية ومنافد الداخلية والقوات المسلحة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي للقضاء على جشع التجار من رفع الأسعار بشكل كبير خلال الشهور الماضية بدون مبرر، لذا حرصت الدولة على تغذية المنافذ المشاركة بالمبادرة بكميات من السلع لتوفيرها للمواطن بسعر مخفض مما يجعل التجار تعود إلى الصواب بعدم رفع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.

وأكد الشريف تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٠٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٠٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٢٠
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٢٠
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٣٥
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٥٣٥
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٤٣٨
IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٤٢٤٣٨
مبادرة تخفيض أسعار السلع محافظة الاسكندرية تخفيض اسعار اللحوم أحياء الإسكندرية منافذ المبادرة

مواد متعلقة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

"صرف الاسكندرية" تنظم ندوات لتعزيز الوعى المائى والبيئى بقرى "حياة كريمة"

عدم اكتمال النصاب القانونى بالجمعية العمومية غير العادية بنادى سبورتنج

محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لوسائل النقل الداخلية والخارجية

غرفة عمليات "تموين الإسكندرية" تتابع الالتزام بأسعار الوقود

"مستقبل دراسات الآثار اليونانية الرومانية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى.. وتثمن دور الرئيس السيسى

محافظ الإسكندرية: زراعة 260 ألف شجرة بالأحياء منذ بداية المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين بملاهي الجيزة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مكالمة "التحذيرات" تظهر للعلن.. إيران لبريطانيا: المقاومة تُقاتل الاحتلال في فلسطين

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية