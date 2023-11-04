جودة عالية بأسعار تنافسية.. توسع بمبادرة خفض أسعار السلع في الإسكندرية

تشهد منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من أهالي عروس البحر المتوسط، والتي لاقت إشادة كبيرة من المواطنين لما تقدمه من توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، وبأسعار مخفضة تصل نسب التخفيض بها لـ 25% على المنتجات المختلفة.

وأطلقت محافظة الإسكندرية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة خفض أسعار السلع بالعديد من المنافذ المتنوعة بين سلاسل تجارية كبيرة بفروعها المتعددة، ومجمعات استهلاكية، والمنافذ المدعمة من قبل الدولة والمتواجدة في جميع احياء المدينة ليحصل المواطن على السلع المخفضة دون مشقة وبسهولة ويسر، فضلًا عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم والتي بدأت من الاسبوع الماضي لبيع اللحوم البلدية بسعر مخفض 220جنيه وبتخفيض يصل لـ100جنيه عن محلات الجزيرة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تتم بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية ووالقطاع الخاص ومديرية التموين بالإسكندرية.

231 منفذ بجميع أحياء الإسكندرية

وأوضح، أن عدد المنافذ حتى الآن بالمحافظة بلغت 231منفذ، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادرة التخفيض تشمل 7 سلع أساسية هي (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس)، بنسبة تخفيض تصل من 15 إلى 25%، في فروع 7 سلاسل محال تجارية كبرى، ومجمعات استهلاكية ومنافد الداخلية والقوات المسلحة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي للقضاء على جشع التجار من رفع الأسعار بشكل كبير خلال الشهور الماضية بدون مبرر، لذا حرصت الدولة على تغذية المنافذ المشاركة بالمبادرة بكميات من السلع لتوفيرها للمواطن بسعر مخفض مما يجعل التجار تعود إلى الصواب بعدم رفع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.

وأكد الشريف تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

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