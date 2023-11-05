الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القصير" يبحث مع رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى التعاون المشترك

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور مسعود جارالله، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة، وذلك في إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة، وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الأمن الغذائي للدول أعضاء المنظمة.

مشروعات الأمن الغذائي 

تناول اللقاء أهمية التنسيق والتعاون في إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائي منها استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، والتركيز على مشروعات ترشيد مياه الري والإقراض الزراعي بأنشطة زراعية مختلفة وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة، لتقليل الفاقد والهدر والإنتاج الحيواني والداجني، وتحسين السلالات والتلقيح الصناعي، وكذا التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة في ضوء توافر الخبرات لدي مصر وبعض الدول الأعضاء وإتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الإسلامي للتنمية.

من ناحية أخرى، أشار "القصير" إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لإعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء، فضلًا عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الأعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.

حضر اللقاء د. سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، 
والدكتور إسماعيل عبدالحميد، مستشار إدارة البرامج والمشروعات بالمنظمة.

وكان نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل مجتمعية بتجمع بغداد بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، لتدريب المنتفعين والمزارعين من أبناء سيناء والوادي على كيفية الإدارة المثلي لأراضي التجمعات الزراعية بسيناء، وصرح د. حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها المركز بتوجيهات مباشرة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، ضمن خطة المركز والوزارة لرفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها، وكذا الوقوف على أهم تحديات التنمية الزراعية التي تواجههم.

القصير يبحث رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى آفاق التعاون

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