إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثَّفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 19 حالة تعدٍ بمغاغة

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه مغاغة شمال المحافظة أنه في إطار مجهودات الوحدة المحلية في إزالة التعديات ومخالفات البناء تمكنت الوحدات المحلية بقري طنبدى وابا وميانه وشارونة بحضور هانى الخولي وحسن محمد والدكتور عصام محمود نواب رئيس المركز من إزالة 19 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بالبلوك الحجري والاسمنت تم الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بحضور رؤساء القرى.

إزالة 25 حالة تعدٍ في بني مزار

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار الجهود المبذولة في إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٢٥حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام محمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الاشغالات والإزالات بالمركز بإزالة ٧ حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية بحوض الشيخ احمد وحوض امين وحوض خزام وحوض العمدة والقماشين على مساحة ٧ قراريط و٧ أسهم كما تمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير الإزالات من إيقاف حالة حفر لبشة(حصيرة) في المهد لقطعة أرض مساحتها ٢٠٠ متر بشارع ترعة ابوحسيبة وتصدى سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالمركز والحسينية لـ 5 حالات بناء مخالف بأبو دربالة والقصبى وتم التحفظ على الخلاطة وازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٦ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ابطوجة وقرية بردونة وقام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وومسئول الازالات والتنظيم ومسئول حمايه الاراضى ومسئول الاوقاف بإزالة ٦ حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص فى المهد على ارض زراعية اصلاح زراعى واوقاف بعزبه جلال الدين وكفر الغرباوى على مساحة ٥ قراريط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

إزالة 14 حالة تعدٍ بمركز مطاي

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز مطاي قامت برصد وإزالة 14 حالة تعدي على الأراضى الزراعية والبناء المخالف باستخدام معدات الوحدة المحلية جاءت كالتالي: إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بقطاع ابو عزيز و٣ حالات تعدي بحى غرب المدينه و٣ حالات بحى جنوب المدينة و١ حالة تعدٍ في المهد بحى شرق المدينة و١ حالة بحى شمال المدينة

إزالة 6 حالات بقرية صفط الخمار

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٦حالة تعدى زراعة بمساحة ٤قيراط بقرية صفط الخمار،بحضور محمود أبو كريشة وإكرام محمود نائب رئيس المدينة وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة المدينة وعلى ظريف رئيس القرية وايمن حسانين رئيس حى جنوب المدينة وجهات الولاية وذلك خلال حملة مكبرة بتأمين قوات الشرطة وتم إزالة المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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