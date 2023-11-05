الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: جهود عقد هدنة إنسانية بين إسرائيل والفلسطينيين "تمضى قُدمًا"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الجهود المبذولة لتنظيم هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تمضي قُدمًا. 

جاء ذلك في تعليق مقتضب لبايدن للصحفيين بالقرب من منزله الخاص في ديلاوير،  حيث قال بايدن "نعم" عندما سُئل عما إذا كان هناك تقدم بشأن الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

ضغوط عربية على واشنطن لوقف إطلاق النار

وواصلت الدول العربية مطالبها بوقف فوري لإطلاق النار ووقف حرب إسرائيل في غزة، واشتبكت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقترح بدلًا من ذلك وقفًا إنسانيًا، وذلك وفق وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش حاصر مدينة غزة من الشمال والجنوب في الأيام القليلة الماضية ويخوض معارك ضارية في المناطق المبنية، فيما أدت الهجمات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 9500 شخص في غزة.

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الانقسام يضرب الأمريكيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

بلينكن يلتقي عباس في رام الله

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الأحد، حسبما صرح مكتب الرئيس الفلسطيني لبلومبرج.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية  استهدفت نشطاء حماس في قتال قريب وتستخدم غارات جوية ضد البنية التحتية لحماس ومستودعات الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة والسيطرة في غزة.

وقال الجيش إن القوات وجهت الطائرات لضرب مجمع عسكري تابع لحماس خلال الليل، وقصفت إسرائيل أكثر من 2500 هدف لحماس منذ بدء العملية البرية قبل نحو أسبوع.

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أبرزها وقف إطلاق النار.. سيناريوهات التهدئة ووقف الحرب في غزة

 انهيار الوضع الإنساني في غزة 

وقال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن القتال الإسرائيلي في قطاع غزة خلف ما مجموعه 9488 شهيدًا، من بينهم 3900 طفل وهناك 2000 آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم تحت الأنقاض. 

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