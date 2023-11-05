الأحد 05 نوفمبر 2023
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مصر

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة فى نسخته الثانية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة "Career Week 2023 " في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف، وذلك بحضور الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف،  الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز.

 

وأشاد بدور مركز التوظيف، والذي يعمق روح الانتماء بين الطالب وجامعته، حيث يقدم له فرصًا تدريبية وفرص عمل، مما يشعره بأن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضًا بالخبرات العملية لبناء مستقبله.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه على مركز التوظيف أن يحرص على الحصول على رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة.

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واستهلت الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمتها بتقديم التهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين على تولي رئاسة الجامعة، متمنية لسيادته التوفيق والسداد، كما تقدمت بالشكر لكل القائمين على الأسبوع التوظيفي، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التى تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل.

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالقائمة الطويلة من الشركاء، والتى تضم عددًا كبيرًا من الشركات والصناعات والمصانع، مؤكدة على ضرورة تدعيم تلك الشراكات لتصبح الجامعة الذراع الفنية للصناعة، تقوم بتقدم الدعم الفنى والخريجين المؤهلين لسوق العمل، ويساهم الشركاء في وضع البرامج التدريبية والتأسيسية للطلاب من خلال منظومة متكاملة.

في كلمته نقل الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، تهنئة وزير التعليم العالي للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف، فوفقًا لتصنيف QS  تقع الجامعة فى المرتبة 301 في مجال التوظيف، لتحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف مع الجامعة الأمريكية التى يتواجد بها مركز توظيف منذ التسعينيات، بما يؤكد قوة جامعتنا المصرية والحكومية.

وأضاف أن جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقها معالي الوزير أ. د أيمن عاشور في مارس الماضي والمركزة على سبعة مبادئ أحدها هو الاتصال، والذي في طياتها يركز على الربط بسوق العمل، في إطار مبدأ التواصل، والذي من بينه خلق مراكز توظيف مثل الموجود بجامعة عين شمس، وخلال أقل من عام تم تأسيس 46 مركز توظيف على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن أول مركز توظيف تم تأسيسه في جامعة حكومية، كان مركز التوظيف بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2012، ونجاح التجربة كان الأساس لوكالة التنميه USAID لكي تقوم بتمويل مركز آخر جديد بجامعة عين شمس، ثم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي واتساقًا مع استراتيجيتها ٢٠٣٠  تأسس الآن مراكز أخرى في جامعات حكومية ليصل عددها إلى ٤٦ مركزًا على مستوي الجمهورية.

وأضاف أنه في عام 2020 أسست جامعة عين شمس مركز التوظيف بثوبه الجديد، شاكرًا أ. د. محمود المتينى، رئيس الجامعة السابق، على ما قدمه سيادته ونوابه حتى يصل المركز إلى ما هو عليه.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مركز التوظيف، أنه يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام  4، 5، 6 نوفمبر، عدد كبير من الشركات والمؤسسات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص اليوم الأول، الموافق السبت 4 نوفمبر، لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات.

واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب، الحقوق والتربية.

وأشار مدير مركز التوظيف إلى أنه يشارك فى الحدث أكثر من ٣٥ شركة من كبريات الشركات العالمية بسوق العمل، لتوفير فرص تدريب وتوظيف لطلاب وخريجى جامعة عين شمس، وهناك العديد من الأنشطة داخل الحدث مثل المحادثات المهنية ودوائر الإرشاد والتوجيه التى تساعد الطلاب والخريجين فى اتخاذ قرارات سلمية تجاه مسارهم المهنى.

يذكر أنه خلال فعاليات الافتتاح قام مركز التوظيف بتقديم درع المركز للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، لتهنئة سيادته بتوليه رئاسة الجامعة، كما تم تقديم درع المركز للأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرًا لجهود سيادتها خلال توليها القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الماضية.

مركز التوظيف بكلية الهندسة جامعة حكومية جامعة عين شمس فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة

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