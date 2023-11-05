الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 169 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 169 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضى.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة

وشدد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.


غلق 3 محلات و8 ورش  لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحله

وفى سياق متصل قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 3 محلات و 8 ورش، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  14محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة 

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

محافظة الغربية إغلاق وتشميع مخالفة لمواعيد الغلق الاجراءات الاحترازية مجلس الوزراء سلامة المواطنين

مواد متعلقة

إزالة 7 حالات بناء مخالف بمركز المحلة فى الغربية

محافظ الغربية يعقد 4 اجتماعات لمناقشة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها

رفع 59 طن قمامة من شوارع حى أول طنطا

التحفظ على 798 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف في الغربية

رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز رعاية الموهوبين بكلية الحاسبات والمعلومات

محافظ البحيرة يوجه بمتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ

لليوم الثاني.. تكدس السيارات أمام مزلقان كفرديما على شريط السكة الحديد بالغربية انتظارا لفتحه

إحالة 78 متعديا على الأراضي الزراعية بالبحيرة للنيابة العامة

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" قصف عنيف بقطاع غزة أشبه بالقنبلة النووية

كواليس يوم دبلوماسى.. مصر والأردن تضغطان على الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار فى غزة

نيابة عن رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا