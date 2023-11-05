تشميع 169 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 169 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضى.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة

وشدد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.



غلق 3 محلات و8 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحله

وفى سياق متصل قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 3 محلات و 8 ورش، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 14محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة

وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.