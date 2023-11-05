حلقة السمك بالغردقة مزار سياحى وسوق تجارية للمصريين والسياح

تشهد حلقة الأسماك المطورة بوسط مدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات والمواطنين من أهالى محافظة البحر الأحمر، وذلك لشراء أسماك البحر الأحمر الطازجة، بجانب التنزه داخل حلقة السمك التي أصبحت وجهة ومزارًا سياحيًا بعد عملية التطوير التي شهدتها مؤخرًا، ووضعها ضمن برامج الرحلات السياحية لشركات السياحة، ضمن جولة المدينة التي تنظمها شركات السياحة لزوار المدينة الساحلية.

تعد حلقة السمك بمدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن التي تستقبل زوار مدينة الغردقة من محبي الأسماك والكائنات البحرية المتنوعة، والتي تستقبل يوميًا سياحًا من مختلف الجنسيات، حيث تحتوي الحلقة على أسماك البحر الأحمر المتعددة، والتي يتم عرضها في مزادات يومية، بجانب أسعارها المخفضة مقارنةً بأسعارها في الخارج.

وتتميز حلقة السمك بالغردقة بتوفير أماكن مخصصة لتسوية الأسماك، والتي يمكن شراؤها طازجة وتسويتها في المكان ذاته حسب الطريقة التي يفضلها الزائر وبأسعار مخفضة.

محافظ البحر الأحمر: أنشأنا حلقة السمك بالغردقة بتكلفة 30 مليون جنيه لتليق بمكانة المدينة السياحية

محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أكد في تصريحات سابقة له أن عملية تطوير حلقة السمك بمدينة الغردقة كانت هدفًا للترويج للمدينة الساحلية، لجذب أكبر عدد من محبي الكائنات البحرية، بجانب توفير أماكن لائقة للبائعين لتكون مزارًا سياحيًا، وذلك لما تمثله من أهمية لمواطني مدينة الغردقة، خاصة أنها تستقبل سياحًا من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن عملية تطوير حلقة السمك نفذت بأفضل التصاميم الهندسية التي تتماشي مع طبيعة المحافظة الساحلية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الغردقة يعد نقلة حضارية للمدينة لظهورها بالشكل اللائق أمام المترددين عليها من الأهالي والسائحين.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن المساحة الإجمالية لحلقة السمك بمدينة الغردقة تبلغ 6370 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تكلفت 30 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم تطوير الحلقة بشكل كامل واستغرقت عملية التطوير منذ التنفيذ وحتى الافتتاح عامًا كاملًا، لافتًا إلى أن عملية التطوير والتجديد شملت أعمال التطوير "شوادر السمك، ومحال أخرى، وساحة انتظار سيارات أمام الحلقة، ومكتب للإدارة، ومخزن ومصنع ثلج، وغرفة كهرباء ومخزن صناديق، ومخبز ومنطقة تنظيف السمك، بجانب غرف للمراقبة".

حلقة الاسماك بالغردقة

حلقة الاسماك بالغردقة

حلقة الاسماك بالغردقة