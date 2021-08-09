الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قنصل روسيا بالغردقة: سعداء بعودة السياحة.. ورفع عدد الرحلات قريبًا

وصول السياحة الروسية
وصول السياحة الروسية للغردقة

قال القنصل الروسي بالغردقة فيكتور بوليتايف، إن الروس في غاية السعادة بعودة الرحلات للغردقة وشرم الشيخ، مؤكدًا أن هناك زيادة في عدد الرحلات لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بداية سبتمبر المقبل، بعد رفع عددها من خمس رحلات أسبوعية لكل مدينة إلى أعلى من ذلك، وخاصة مع زيادة الالتزام بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

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وصول السياحة الروسية للغردقة

وأضاف قنصل روسيا لـ"الدستور"، أن العلاقات المصرية الروسية قديمة ومتأصلة وليست على مستوى الحكومات فقط ولكن على المستوى الشعبي، مشيرًا إلى أن السياح الروس أبدوا سعادتهم لحظة وصولهم المطار مع أول رحلة تصل الغردقة منذ 6 سنوات تقريبًا.

وأوضح القنصل الروسي أن مطار الغردقة استقبل لجنة أمنية روسية سيتم تواجدها داخل المطار بشكل شبه دائم لاستقبال الرحلات الروسية ومتابعة الإجراءات الاحترازية، ويتم تغييرها كل شهرين تقريبًا بأخرى على فترات.

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وصول السياحة الروسية للغردقة

واستقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم الإثنين، رحلتي طيران سياحي مباشر قادمتين من موسكو الروسية إلى الغردقة، على متن الخطوط الجوية الروسية والشركة الوطنية مصر للطيران، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ في عام 2015، حيث أنهى مطار الغردقة استعداداته لاستقبال الطائرة.
 واستقبل مسؤولو المطار ركاب الطائرتين الروسيتين بالورود، واستخدام رش الماء عليهما وهو ضمن الاعراف الدولية في استقبال الطائرات للتعبير عن الترحيب بها.

وانهت سلطات مطار الغردقة تجهيزاتها لاستقبال الروس، بجانب وصول وفد أمني روسي لمطاري الغردقة وشرم الشيخ بعدد 7 أفراد لكل مطار، ويتم تواجدهم داخل المطارين بشكل منتظم للمشاركة في تأمين ومراجعة الإجراءات الاحترازية داخل المطار واثناء استقبال السياح الروس، كما تم تخصيص مبنى ركاب للسياح الروس وتوفير كافة المتطلبات التي أوصت بها لجان التفتيش السابقة علي المطارات.

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