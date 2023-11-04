الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يعلن إحراز تقدم فيما يخص التوصل لهدنة إنسانية فى غزة

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إحراز تقدم فيما يخص التوصل لهدنة إنسانية في غزة، بحسب نبأ عاجل أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد وصل  أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مساء اليوم السبت، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، للتباحث بشأن ما يجري في قطاع غزة.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه يقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، متابعًا: "نشكر الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردنى: "هدفنا إنهاء الحرب على الرغم من وجهات النظر المتباينة.. لا نريد توسيع النزاع وانتقاله إلى جبهات أخرى في المنطقة".

وتابع: "يجب ضمان عدم سقوط مزيد من المدنيين ضحايا في غزة.. ونعمل على ضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، ونؤكد على إدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة".

بايدن غزة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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