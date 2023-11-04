"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية

أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن حماس علقت إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية من غزة بعد رفض إسرائيل السماح بإجلاء بعض الجرحى الفلسطينيين.

من جانبها أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن المتظاهرين بتل أبيب يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بالاستقالة فورًا، خاصة بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عن مقتل 60 إسرائيليًا محتجزًا بسبب الغارات العشوائية في غزة.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الفصائل الفلسطينية تعلن عن قصف تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة الساعات الماضية.