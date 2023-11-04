الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن حماس علقت إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية من غزة بعد رفض إسرائيل السماح بإجلاء بعض الجرحى الفلسطينيين.

من جانبها أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن المتظاهرين بتل أبيب يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بالاستقالة فورًا، خاصة بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عن مقتل 60 إسرائيليًا محتجزًا بسبب الغارات العشوائية في غزة.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الفصائل الفلسطينية تعلن عن قصف تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة الساعات الماضية.

القاهرة الإخبارية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية الجرحى الفلسطينيين الغارات العشوائية في غزة غزة

مواد متعلقة

مراسل قناة "إكسترا نيوز": 5 طائرات مساعدات لغزة اليوم فقط وصلت مطار العريش

جيش الاحتلال يطلق عددًا غير مسبوق من قنابل الفسفور على مخيم الشاطئ بغزة

السفير جمال بيومى: بلينكن جاء اليوم بمساعدات للكيان الصهيونى تقدر بـ14 مليار دولار

رئيس حزب المستقلين الجدد لـ"إكسترا نيوز": ما يحدث فى غزة أكبر مجزرة شهدها العالم

أستاذ علاقات دولية: التصعيد ضد سكان قطاع غزة لم نشاهده من قبل

أستاذ علوم سياسية: هناك تخوف من دخول أطراف أخرى بالحرب فى غزة

رئيس حزب الجيل الديمقراطى لـ"إكسترا نيوز": العالم فى سبات عميق لما يحدث فى غزة

حزب المصريين الأحرار: دور مصر فى مساندة فلسطين لا يمكن لأحد المزايدة عليه

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازى فى غزة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم..ألا تسمع ؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا